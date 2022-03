CPFL abre nova turma do curso gratuito de “Formação de Eletricistas”

Homens e mulheres de Sumaré, Campinas, Americana, Piracicaba, Jaguariúna e Valinhos têm uma nova oportunidade para iniciarem o ano se qualificando. A CPFL Serviços está com inscrições abertas para turmas mistas do Curso de Formação de Eletricistas para construção de rede de distribuição elétrica.

A capacitação da CPFL Serviços, em parceria com o Senai, tem previsão para ocorrer entre maio e julho e as inscrições devem ser realizadas entre até 10 e 30 de março por meio do envio do currículo atualizado para o e-mail [email protected] com o título ESCOLA ELETRICISTA SUMARÉ” no assunto do e-mail OU através do site da CPFL no trabalhe conosco.

O processo seletivo acontece entre janeiro e março com teste psicológico em altura (prática), entrevista e exames médicos. Os candidatos serão informados por e-mail sobre a seleção. Para participar do curso, o candidato precisa ter sido aprovado em todas as etapas do processo seletivo e apresentar cópia do CPF, RG e certificado de conclusão do Ensino Fundamental.

Aulas teóricas e práticas. As aulas iniciais serão na modalidade de Ensino a Distância – EAD (on-line), por isso, o aluno deverá ter acesso a computador e internet, por meio de recursos próprios.

Critérios. Os candidatos precisam ter no mínimo 19 anos, Ensino Fundamental completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de categoria B válida e definitiva. Os locais dos processos seletivos serão informados após avaliação e aprovação das inscrições.

O projeto Escola de Eletricistas da CPFL faz parte do pilar Valor Compartilhado do Plano de Sustentabilidade do grupo e capacita profissionais para trabalhar na construção de redes elétricas, além de outros projetos de transformação social, doações, ações de saúde e segurança.

A participação no curso profissionalizante não garante vaga no quadro da CPFL Soluções, nem em nenhuma outra empresa do Grupo CPFL Energia.

SERVIÇO – Curso gratuito de Formação de Eletricistas

Edição CPFL Serviços – turmas mistas

Diurna:

Inscrições: até 30 de março de 2022.

Processo Seletivo: 31 de março a 27 de abril de 2022

Local das Aulas: Inicialmente em formato EaD (online). Em caso de liberação para aulas presenciais, o curso será ministrado no Senai em Sumaré

Período previsto das aulas: de 2 de maio a 25 de maio (Online) e até 8 de julho prático

Horário previsto do curso: segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h. Se houver necessidade da realização de aulas aos sábados, os alunos serão informados previamente. .