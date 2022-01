CPFL abre curso de formação de eletricista em Americana

O ano de 2022 começa com uma grande oportunidade de capacitação, totalmente gratuita, para moradores de Americana, Sumaré, Monte Mor, Capivari, Paulínia, Piracicaba e São Pedro. A CPFL Paulista, em parceria com a Elo Energia, abre nesta segunda-feira, 3, as inscrições para o Curso de Formação de Eletricistas de Rede de Distribuição Elétrica.

São 16 vagas abertas. As aulas teóricas acontecerão de maneira virtual entre 7 de março e 8 de abril. Já as aulas práticas, entre 11 de abril e 8 de julho, ocorrerão no Centro de Treinamento da CPFL em Americana. As duas etapas da capacitação (teórica e prática) deverão ocorrer de segunda a sexta, das 18h às 22h, e aos sábados, das 8h às 18h.

As aulas teóricas serão realizadas de maneira on-line obedecendo os critérios da Organização Mundial de Saúde e os decretos estaduais e municipais de quarentena e contenção da Covid-19. Por isso, é necessário que os candidatos tenham computador e internet para participar.

Como se inscrever. Para participar do processo seletivo, os candidatos precisam se inscrever até o dia 21 de janeiro de 2022 por meio do link https://bit.ly/CPFLAmericana. As etapas serão eliminatórias e os testes ocorrerão entre janeiro e fevereiro de 2022. Como parte da seleção, serão feitos teste psicológico, teste em altura (prática), entrevista e avaliação médica.

Os candidatos precisam ter no mínimo 19 anos, ensino fundamental completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de categoria B válida e definitiva. Para participar do curso, o candidato precisa ter sido aprovado em todas as etapas do processo seletivo e apresentar cópia do CPF, RG e certificado de conclusão do Ensino Fundamental.

Os detalhes sobre os processos seletivos, assim como os locais, serão passados após avaliação e aprovação das inscrições. A participação no curso não garante vaga no quadro de colaboradores do Grupo CPFL.

A escola de eletricistas da CPFL faz parte do plano de sustentabilidade da companhia, lançado em 2020, com o objetivo de aplicar mais de R$ 1,8 bilhão, até 2024, para impulsionar a transição do setor para uma forma mais sustentável e inteligente de produzir e consumir energia, maximizando impactos positivos na comunidade em que atua e na cadeia de valor.