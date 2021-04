Cozinha e dispensa de EMEF serão reformadas em Nova Odessa

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho, assinou nesta quinta-feira (29) a ordem de serviço para início das obras de reforma e modernização da cozinha e da dispensa da EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Professora Salime Abdo, situada no Jardim Alvorada e que atende a cerca de 500 alunos. Com mais de 20 anos de funcionamento, a cozinha da unidade será modernizada pela primeira vez pela Prefeitura.

O investimento na reforma totaliza R$ 59.322,23 em recursos próprios nos serviços, viabilizados através das ações de renegociações de contratos, redução da folha e outras medidas de economia de custos iniciadas pela atual gestão, em janeiro.

O serviço inclui a troca de bancadas e coifas, instalação de revestimento de azulejos, revisão hidráulica, reforma dos armários e pintura, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra para sua execução. A empresa responsável, vencedora de licitação, é a Vênus Engenharia e Construtora Ltda EPP, que tem 12 anos de atuação na região, e o prazo de conclusão do serviço é de três meses.

“Assim como a Saúde e a Segurança, a Educação Pública também é uma das prioridades do nosso governo. É a Educação de qualidade que garante o futuro das nossas crianças, que é uma base sólida para a vida pessoal e profissional da pessoa adulta. Estamos apenas começando a melhorar as nossas escolas e as condições de trabalho dos nossos educadores, essa obra é apenas uma das primeiras, mas era essencial para os alunos da EMEF Salime, uma das mais importantes da nossa Rede”, apontou o prefeito novaodessense.

A assinatura foi acompanhada pelos secretários municipais de Obras, Projetos e Planejamento Urbano, arquiteta Miriam Cecília Lara Neto, e de Educação, professor José Jorge Teixeira, além do adjunto da Rede Municipal, professor Assis das Neves Grillo. Pela empresa, esteve presente o sócio-proprietário e engenheiro Marcos Dantas. “É uma obra, rápida”, garantiu o empresário.

Outras obras

Está é a terceira obra na Educação iniciada neste ano pela Prefeitura de Nova Odessa. Semana passada, o prefeito havia dado a ordem de serviço para as reformas e adaptações nas condições de acessibilidade do prédio da EMEF Professora Haldrey Michelle Bueno, situado no Jardim São Manoel. A Prefeitura investe R$ 50.434,53 em recursos próprios nos serviços, previstos para durar 4 meses. A empresa responsável, vencedora de licitação, é a Vértice Edificações Eirelli EPP. Antes, já tinha começado a obra de reforma da EMEF Dante Gazzetta, situada no Centro da cidade.

A Rede Municipal novaodessense, mantida pela Prefeitura, possui 25 unidades, entre creches, pré-escolas e escolas de Ensino Fundamental I, e conta com 55 diretores e especialistas, 400 professores, 200 integrantes nas equipes de apoio e atende a cerca de 5,6 mil alunos.

As aulas presenciais continuam suspensas na Rede Municipal desde o início da pandemia de Covid-19 e da quarentena com ordem para isolamento social. Uma nova data provável de início da retomada gradual da presença dos alunos nas unidades deve ser divulgada ainda nesta semana.