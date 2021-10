Covid19. Sumaré segue com a vacinação no sábado e feriadão

A secretaria de Saúde da Prefeitura de Sumaré informa que realizará vacinação contra o coronavírus no próximo sábado (9) e durante o feriado prolongado da Padroeira do Brasil (dias 11 e 12 de outubro). A vacina estará disponível das 9h às 16h, no Centro Esportivo “Vereador José Pereira”, para os públicos:

· 1ª dose: população a partir de 18 anos de idade;

· 2ª dose: conforme data especificada no comprovante de vacinação;

· 3ª dose: população acima de 60 anos de idade (que recebeu a 2ª dose ou dose única há seis meses); imunossuprimidos (que receberam a 2ª dose ou dose única há, pelo menos, 28 dias), profissionais da Saúde (que tomaram a 2ª dose da vacina há pelo menos seis meses).

Para a primeira dose, é necessário levar RG, CPF e comprovante de residência (a população mais jovem pode apresentar o comprovante em nome do responsável). Já para as segunda e terceira doses (dose de reforço), deverá ser apresentado o comprovante de vacina. Para os imunossuprimidos, será exigido documento que comprove a doença imunossupressora.

Vacinação contra o coronavírus :

Sábado (9), segunda-feira (11) e terça-feira (12)

Das 9h às 16h

Centro Esportivo “Vereador José Pereira”

Rua Sebastião Raposeiro Júnior, nº 261, Vila Yolanda Costa e Silva.