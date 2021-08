Covid19. Sumaré inicia vacinação 12-17 anos com comorbidades na quarta

Seguindo o Plano Estadual de Imunização, a secretaria de Saúde da Prefeitura de Sumaré iniciará nesta quarta-feira, dia 18, a vacinação contra o coronavírus entre os jovens de 12 a 17 anos com comorbidades. A vacina continuará disponível também para os demais públicos definidos pela campanha para a primeira e segunda dose. Sumaré conta com sete pontos de imunização que atendem de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h*.

“Cada vez que ampliamos a campanha, é normal que tenhamos um número maior de pessoas para receber a dose, por isso, pedimos a colaboração dos moradores para que procurem os postos de vacinação em horários diferenciados, evitando tumultos e aglomerações, e respeitando as medidas de prevenção à Covid-19, como uso de máscara, higiene das mãos e o distanciamento social. Da parte da Administração, todos os esforços continuarão sendo empenhados para que continuemos tendo uma estrutura de vacinação que é exemplo na RMC”, disse o secretário municipal de Saúde, Rafael Virginelli.

Os jovens entre 12 e 17 anos, que tiverem alguma das comorbidades descritas abaixo, devem procurar a imunização com documento pessoal em mãos e comprovante de endereço que, neste caso, será aceito em nome dos pais. As pessoas abaixo de 15 anos de idade deverão estar acompanhadas do responsável. No dia da vacinação, as pessoas com comorbidades devem apresentar comprovante de condição de risco por meio de exames, receitas, relatório médico ou prescrição médica. Cadastros já existentes nas Unidades Básicas de Saúde poderão ser utilizados.

Em Sumaré, 65.755 pessoas estão imunizadas (com duas doses ou dose única). Outras 182.128 estão com a primeira dose, totalizando 247.883 doses aplicadas até o momento.

Grupo de comorbidades: diabetes mellitus; pneumatias crônicas graves; hipertensão arterial (estágio 3); hipertensão arterial (estágios 1 e 2) com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade; insuficiência cardíaca; cor-pulmonais e hipertensão pulmonar; cardiopatia hipertensiva; síndromes coronarianas; valvopatias; miocardiopatias e pericardiopatias; doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas; arritmias cardíacas; cardiopatias congênitas no adulto; próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados; doenças neurológicas crônicas; imunocomprometidos; hemoglobinopatias graves; obesidade mórbida; Síndrome de Down; cirrose hepática.

*Pontos de vacinação: