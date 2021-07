Covid19. Santa Bárbara vacina 27+ a partir desta sexta

A vacinação contra a Covid-19 para pessoas de 27 anos – sem comorbidades – será realizada a partir desta sexta-feira (30) em Santa Bárbara d’Oeste. Sem a necessidade de agendamento, o público desta faixa etária deverá apresentar o CPF e comprovante de endereço em seu nome e atualizado com data de 2021.

Os postos de vacinação funcionam de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, nos ginásios municipais “Djaniro Pedroso” (Rua Prudente de Moraes, 250, Centro), e “Mirzinho Daniel” (Rua Bororós, s/nº, Jardim São Francisco), e na Casa de Maria (Rua Mococa, 510, Jardim das Laranjeiras).

• Pré-cadastro

Para agilizar o processo de identificação e vacinação, é recomendado o pré-cadastro no site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br), do Governo do Estado de São Paulo, a todos os públicos que vêm sendo inseridos no calendário de imunização. Vale ressaltar que o cadastro não é um agendamento para a vacinação.

• Documentação

Caso a pessoa não possua comprovante de endereço em seu nome, é preciso comprovar residência no município por grau de parentesco – de 1º grau (pai, mãe ou filhos) ou do cônjuge (esposa ou marido) via certidão de casamento – contrato de aluguel com firma reconhecida em cartório ou ainda com declaração de próprio punho também reconhecida em cartório, além de outros comprovantes.

Para alguns grupos prioritários, além do CPF e comprovante de endereço no nome, também é necessário apresentar outros documentos comprobatórios.

• Vacinação segue também para públicos já inseridos na campanha

A imunização em Santa Bárbara d’Oeste também segue para outros públicos anteriormente inseridos na campanha: pessoas com 28 anos ou mais (sem comorbidades); grávidas e puérperas (mulheres que deram à luz num período de até 45 dias) com e sem comorbidades com 18 anos ou mais; pessoas com comorbidades com 18 anos ou mais; pessoas com deficiência permanente, cadastradas ou não no BPC com 18 anos ou mais; pessoas com Síndrome de Down; idosos com 60 anos ou mais; profissionais da Educação com 18 anos ou mais e profissionais da Saúde.

A 2ª dose da vacina também é aplicada em um dos três pontos de imunização já citados.

O Plano de Vacinação no Município é desenvolvido com cronograma de prioridades, seguindo diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde e mediante envio e disponibilidade de doses.

Em caso de dúvidas sobre a vacinação contra a Covid-19 no Município, a pessoa pode entrar em contato, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, pelo telefone 3455.1654.