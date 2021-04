Covid19. Santa Bárbara reúne supermercados e entidades religiosas para reforçar cuidados

Dando prosseguimento à intensificação das medidas restritivas previstas na Fase Vermelha Emergencial do Plano São Paulo, representantes de diversos setores da Prefeitura estiveram reunidos nesta quinta-feira (1) com representantes de supermercados e de entidades religiosas do Município.

Conduzidos pelas secretárias de Governo, Patrícia Regina Marques De Martino, e de Saúde, Lucimeire Cristina Coelho Rocha, os encontros foram realizados no auditório da Secretaria de Educação, seguindo os devidos protocolos sanitários e dividido em dois períodos.

O objetivo principal foi ampliar o diálogo e a parceria com os segmentos, visando fortalecer o cumprimento das medidas sanitárias vigentes no Município para combate à pandemia da Covid-19.

No período da manhã, o encontro contou com representantes de supermercados do Município, além do presidente da Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d’Oeste), João Batista de Paula Rodrigues, e do diretor do Ciesp Santa Bárbara, Nivaldo José da Silva. Na ocasião foram reforçados os protocolos do limite máximo da capacidade de atendimento e permissão da entrada de apenas uma pessoa por família. Já no período da tarde foi a vez dos representantes de entidades religiosas, como igrejas e templos, entre outros.

Houve também a explanação sobre os números da pandemia, próximos passos do Município no enfrentamento da Covid-19, novo Decreto com ampliação das medidas restritivas, ampliação da estrutura de Saúde do Município, aumento do número de leitos de UTI na rede pública, entre outras ações e orientações.