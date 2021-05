Covid19. Santa Bárbara inicia vacinação 60+ nesta quarta

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste inicia nesta quarta-feira (5) a vacinação contra a Covid-19 para idosos com 60, 61 e 62 anos, cadastrados ou não. A Campanha ganha mais um local para reforçar a imunização, o CAIC “Irmã Dulce”, localizado no Santa Rita.

A primeira dose será aplicada, das 8 às 17 horas, na Emefei “Profª Antônia Dagmar Rosolen”, na Vila Sartori, e no CIEP “Dom Eduardo Koaik”, no Planalto do Sol II, no CIEP “Dom Eduardo Koaik”, no Planalto do Sol II, e agora também no CAIC “Irmã Dulce”, na Rua Artur Gonçalves da Silva, 240, no Santa Rita.

Para receber a 1ª dose da vacina o idoso deve ter em mãos o CPF e comprovante de endereço.

Paralelo a isso, idosos com 63 anos ou mais também podem procurar pelas três escolas municipais para receber a 1ª dose da vacina.

Locais de vacinação:

• Emefei “Profª Antônia Dagmar Rosolen”

Rua México, 220, Vila Sartori

Das 8 às 17 horas

• CIEP “Dom Eduardo Koaik”

Avenida Alonso Keese Dodson, 385, Planalto do Sol 2

Das 8 às 17 horas

• CAIC “Irmã Dulce”

Rua Artur Gonçalves da Silva, 240, Santa Rita

Das 8 às 17 horas

Vale ressaltar que a convocação para segunda dose prossegue com agendamento normalmente nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) selecionadas.

Em caso de dúvidas sobre a vacinação contra a Covid-19 no Município, a pessoa pode entrar em contato, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, pelo telefone 3455.1654.