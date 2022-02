Covid19. Santa Bárbara encerra janeiro com 18 mortes registradas

A cidade de Santa Bárbara encerrou o mês de janeiro com o registro de 18 mortes causadas pelo coronavírus. A informação é da prefeitura. O boletim com as informações da doença no município estão sendo divulgados semanalmente. Confira os óbitos registrados:

Homem, 78 anos (Óbito em 1º de janeiro de 2022)

Mulher, 75 anos (Óbito em 13 de janeiro de 2021)

Mulher, 77 anos (Óbito em 10 de janeiro de 2022)

Mulher, 76 anos (Óbito em 15 de janeiro de 2022)

Mulher, 51 anos (Óbito em 18 de janeiro de 2022)

Mulher, 57 anos (Óbito em 19 de janeiro de 2022)

Mulher, 65 anos (Óbito em 18 de janeiro)

Homem, 84 anos (Óbito em 19 de janeiro)

Homem, 81 anos (Óbito em 23 de janeiro)

Mulher, 67 anos (Óbito em 23 de janeiro)

Mulher, 80 anos (Óbito em 25 de janeiro)

Mulher, 86 anos (Óbito em 27 de janeiro)

Mulher, 77 anos (Óbito em 27 de janeiro)

Homem, 85 anos (Óbito em 28 de janeiro)

A vizinha Americana começou fevereiro com 7 mortes registradas.