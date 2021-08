Nova Odessa liberou a vacinação contra o coronavírus para pessoas com 18 anos ou mais.

No último sábado, o município realizou um mutirão para esta público com 600 doses. Nova Odessa já vacinou 45.938 pessoas, sendo 34.679 com a primeira dose e 11.259 já receberam as duas doses do imunizante.

A pessoas podem receber o imunizante de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, no Ginásio do bairro Santa Rosa.

Para mais informações acesse o site da prefeitura.