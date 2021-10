Covid19. Nova Odessa perto das 84 mil vacinas aplicadas

Com mais 371 vacinas aplicadas na sexta-feira (22/10), a equipe da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Nova Odessa que atua na Campanha de Imunização Contra a Covid-19 desde janeiro deste ano alcançou a marca de 83.957 doses utilizadas. Foram mais 11 doses iniciais, 236 segundas doses e 124 terceiras doses no dia.

Nova Odessa chegou assim à marca de 45.670 moradores com ao menos uma dose das vacinas disponíveis, o equivalente a 74,92% da população total da cidade, estimada pelo IBGE no início da campanha em 60.956 habitantes (lembrando que ainda não há liberação da vacinação para os moradores de 11 anos ou menos).

A cidade chegou também à marca de 36.843 moradores com esquema vacinal completo (ou seja, que receberam duas doses ou a vacina de dose única), o equivalente a 60,44% da população total. Já são também 1.444 moradores que receberam a terceira dose, incluindo idosos de 75 anos ou mais, imunossuprimidos graves e profissionais da Saúde.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, devido à baixa demanda pela “D1” na cidade, que já tem quase a totalidade da parcela da população elegível vacinada (todos os moradores de 12 anos ou mais), bem como pela programação da Caminhada Outubro Rosa, o Ginásio do Santa Rosa não vai sediar plantão de vacinação da Covid-19 neste sábado, dia 23/10. Mas o atendimento continua normalmente no local nos dias úteis.

Lembrando que a Vigilância Epidemiológica reduziu novamente o intervalo entre as duas primeiras doses da vacina contra o novo coronavírus do laboratório Pfizer para adultos. No final de setembro, o intervalo entre a dose inicial (“D1”) e a segunda dose (“D2”) já havia sido reduzido de 12 para oito semanas. A partir desta semana, esse intervalo caiu novamente, para apenas 21 dias (três semanas).

Assim, todos os adultos de 18 anos ou mais de Nova Odessa que tomaram dose inicial do imunizante da Pfizer devem consultar a caderneta de vacinação, verificar se já se passaram três semanas, e comparecer diariamente, nos dias úteis, a partir das 8h, no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa, para tomar a “D2” adiantada.

Essa alteração não vale para os adolescentes de 12 a 17 anos, que ainda devem continuar aguardando 8 semanas para tomar a segunda dose da vacina da Pfizer. O “adiantamento” da “D2” também não se aplica ainda às demais fabricantes, e quem tomou dose inicial da CovonaVac/Butantan ou da AstraZeneca/Oxford deve continuar observando as datas de retorno anotadas na caderneta.

CUIDADOS

Como a pandemia continua e os riscos de novas variantes são reais, toda a população deve continuar obedecendo às regras sanitárias de enfrentamento à pandemia, que incluem o uso de máscaras e de álcool a 70% e o distanciamento social, evitando-se aglomerações a todo custo.

Saiba mais sobre a campanha de vacinação e o avanço da pandemia diariamente em www.novaodessa.sp.gov.br/, www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa/ e www.instagram.com/prefeituradenovaodessa/. O novo hotsite com todas as informações locais sobre a pandemia de Covid-19 e a vacinação está disponível em www.novaodessa.sp.gov.br/coronavirus/.