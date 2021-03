Covid19. Nova Odessa confirma mais oito mortes e passa dos 100 óbitos

A Secretaria da Saúde de Nova Odessa confirmou na quarta-feira (31/03) mais 8 mortes provocados pelo novo coronavírus (Covid-19). De acordo com o Departamento de Vigilância Epidemiológica, o número elevado se deve aos casos represados que aguardavam resultado de exames, do Instituto Adolfo Lutz, desde o dia 22 de março.

Segundo o Boletim Diário, a 100a vítima foi um idoso de 63 anos, morador do Jardim Santa Rita. Ele estava internado no Hospital e Maternidade de Nova Odessa e faleceu no dia 22 de março. Ele era diabético, uma comorbidade, ou seja, um fator considerado de risco para o agravamento da doença causada pelo novo coronavírus.

No dia 24, a 101a vítima foi uma idosa de 60 anos. Ela estava internada na ala Covid do Hospital e Maternidade de Nova Odessa e era diabética. No dia seguinte, 25 de março, a 102a vítima foi um homem de 51 anos, morador do Nossa Senhora de Fátima. Ele, que era cadiopata e obeso, também estava internado na ala Covid do Hospital e Maternidade de Nova Odessa.

No dia 27 de março a Vigilância Epidemiológica confirmou mais três óbitos. Dois idosos, um de 61 (sem comorbidade) e outro de 72 anos (cardiopata), e uma mulher de 56 anos (cardiopata e obesa). Eles estavam internados na UR (Unidade Respiratória) do Jardim Alvorada.

No dia seguinte, 28 de março, mais duas mortes foram confirmadas. Uma mulher de 48 anos, que era pneumopata e obesa e estava internada em Campinas, e uma idosa de 67 anos, internada na UR do Alvorada. Ela não possuía comorbidade.

O município soma 3.063 casos confirmados da doença, com 107 óbitos. Neste momento, 684 pacientes estão em isolamento domiciliar e 807 suspeitos aguardam o resultado de exames. Ao todo, 2.667 pessoas já se curaram da doença.

Como a pandemia de Covid-19 segue avançando em todo o país, a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Odessa destaca sempre a importância do uso contínuo de máscaras por todos, da higienização constante das mãos com água e sabão ou o uso do álcool em gel a 70% e de se manter o distanciamento social, como formas de combater a disseminação do novo coronavírus.

Desde a semana passada, a equipe da Saúde Municipal tira dúvidas da população novaodessense sobre a Covid-19 através do “Disque Covid”, que pode ser acessado pela plataforma WhatsApp pelo número (19) 99747-6502. O canal no aplicativo ficou à disposição da comunidade novaodessense na última semana, e responde sempre em horário comercial e nos dias úteis.

O teleatendimento pode ser utilizado, ainda, para se obter informações sobre a realização do pré-cadastros dos grupos prioritários para o recebimento das vacinas contra a Covid-19 – ou seja, por idosos com 60 anos ou mais e profissionais das diversas áreas da Saúde que atuam em estabelecimentos privados ou que são autônomos, além de esclarecimentos de eventuais dúvidas e de apresentação de possíveis sugestões à equipe da Secretaria.