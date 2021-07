Covid19. Em 2021, Americana recebeu metade dos recursos de 2020, mas dobrou casos e mortes

A cidade de Americana recebeu aproximadamente metade dos recursos destinados ao enfrentamento do coronavírus considerando o período entre janeiro e junho de 2020 e 2021.

De acordo com a ferramenta PolisData, que traz de forma resumida os dados do portal de transparência do município, no período de janeiro a junho de 2020, o município recebeu R15.332.426,16 , já no mesmo período de 2021, Americana recebeu R$8.538.709,77.

Os valores são referentes a verbas provenientes do Governo Federal, Governo Estadual, emenda parlamentar e poder judiciário.

Dos valores recebidos, todos foram destinados diretamente à Secretaria de Saúde, com exceção de R$6.712.238,95, recebidos neste período em 2020, que foram diretamente para os caixas da prefeitura para ser usado “livremente”. O valor é proveniente da lei complementar 173/20 que “Estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”. Em 2021, o município não recebeu nenhum valor referente a essa lei.

Segundo a prefeitura, o valor recebido em 2020 através da Lei Complementar 173/2020, foi utilizado para o pagamento de servidores municipais.

Ainda, a prefeitura afirmou que as verbas recebidas para o enfrentamento da Covid19 no município foram “aplicadas na aquisição de equipamentos de proteção individual, materiais e serviços para adequações de ambientes e rotinas para garantir a proteção dos servidores que atuam na rede municipal de saúde, aquisição de medicamentos, materiais, equipamentos e serviços em atendimento às portarias específicas, repasses para a Fundação de Saúde do Município de Americana (FUSAME), visando à contratação de serviços e aquisição de materiais e medicamentos para o atendimento da população no enfrentamento da pandemia, entre outros”.

ANO DE 2020. Considerando o ano inteiro de 2020, a cidade recebeu R$43.542.867,49 exclusivamente para o enfrentamento ao coronavírus.

DADOS COVID19. Na contramão dos valores recebidos, Americana registrou aumento assustador de casos positivos/mortes em 2021 em relação ao ano de 2020.

Veja:

Em 2020:

Casos positivos: 8278

Óbitos confirmados: 222

Em 2021:

Casos positivos: 16.307

Óbitos confirmados: 528

Fonte PolisData