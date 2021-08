Covid19. Americana terá vacinação apenas da 2ª dose neste sábado

A Secretaria de Saúde de Americana recebeu, nesta sexta-feira (27), 3.020 doses de vacinas contra a Covid-19, sendo 1.990 da CoronaVac e 1.030 da AstraZeneca.

Ambas as vacinas serão usadas na aplicação da segunda dose, sendo a Coronavac destinada aos moradores com idade entre 28 e 29 anos e a AstraZeneca às pessoas com idade entre 18 e 29 anos.

Neste sábado (28) a vacinação será exclusivamente para a segunda dose, sendo oferecida na Unisal (Campus Maria Auxiliadora), no Colégio Visão e na Unidade Básica de Saúde do bairro Vila Gallo, sendo todos os locais por meio de agendamento.