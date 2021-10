Covid19. Americana passa das 360 mil vacinas aplicadas

Americana aplicou neste sábado (23), 593 doses de vacinas contra a Covid-19. Foi vacinada uma pessoa com a primeira dose, 582 com a segunda dose e dez com a terceira dose.

Recebeu a primeira dose um adolescente com idade entre 12 e 17 anos.

A segunda dose foi aplicada em seis idosos e 576 pessoas da população em geral.

A terceira dose foi aplicada em dois profissionais de saúde e oito idosos.

O total de doses aplicadas é de 360.077 sendo 189.215 da primeira dose, 155.167 da segunda, 6.067 de dose única e 9.628 da terceira dose