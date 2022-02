Covid19. Americana e Sumaré mantêm vacinação durante carnaval

AMERICANA:

A Secretaria de Saúde de Americana anunciou nesta quinta-feira (24), que a campanha de vacinação contra a Covid-19 será mantida normalmente durante o recesso de carnaval. A vacina é disponibilizada por meio de agendamento prévio no site (www.saudeamericana.com.br) da Secretaria.

Para o próximo sábado (26) serão disponibilizadas 800 vagas à população em geral, com 12 anos ou mais, na UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro Vila Gallo e 250 vagas para crianças de cinco a 11 anos, que serão aplicadas na UBS do Jardim São Paulo.

Ainda no sábado a rede de farmácias Todo Dia manterá três postos de vacinação, sendo na Avenida Cecília Meireles (bairro Antônio Zanaga), Avenida Brasil e Avenida Cillos. Em cada farmácia serão disponibilizadas 84 vagas aos moradores com 12 anos ou mais que sejam elegíveis para a dose adicional (terceira ou quarta dose), sendo todas por agendamento.

Na segunda (28) e terça-feira (29) esses mesmos postos da rede Todo Dia continuarão em atividade, com a oferta de 84 doses por farmácia a cada dia.

SUMARÉ:

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa o expediente para a campanha de vacinação contra a Covid-19 na cidade. Confira:

No sábado, 26, a vacinação acontece das 9h às 15h, nas UBSs Veccon, Vasconcelos, Soma, Matão, Florely, Bordon, Cis, Bandeirantes e São Judas para crianças de 5

a 11 anos. E para pessoas a partir de 12 anos a vacinação ocorre no Centro Esportivo “Vereador José Pereira”.

Na próxima semana, dia 28 de fevereiro e 1º de março, a imunização também acontecerá das 9h às 15h, nas UBSs Vasconcelos, Soma, Matao, Florely, Bordon, Cis,

Bandeirantes e São Judas para crianças de 5 a 11 anos. A população a partir de 12 anos poderá se vacinar normalmente no Centro Esportivo “Veredor José

Pereira”.

Exclusivamente na quarta-feira, 2, o horário de vacinação será das 13h às 15h. Sendo para crianças de 5 a 11 anos nas UBSs Vasconcelos, Soma, Matao, Florely,

Bordon, Cis, Bandeirantes e São Judas. E para pessoas a partir de 12 anos nas demais unidades de saúde e Centro Esportivo “Veredor José Pereira”.