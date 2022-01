Covid19. Americana e Santa Bárbara vacinam 5+ sem comorbidades

Americana começa a vacinar crianças com 5 e 6 anos na segunda-feira

A Secretaria de Saúde de Americana contemplará mais uma faixa etária com a vacina contra a Covid-19 a partir da próxima segunda-feira (31). A imunização será estendida para crianças a partir de cinco anos de idade sem comorbidade. Assim, a estratégia de vacinação atenderá crianças de 5 a 11 anos, independentemente de terem alguma comorbidade ou não.

A vacinação de crianças contará, ainda, com o reforço de mais uma unidade básica de saúde. A partir de segunda, o posto do Jardim São Paulo também aplicará as doses pediátricas, além das que já aplicam atualmente, que são Parque das Nações, Antonio Zanaga, São Vito, Jardim Boer, Cariobinha e Parque da Liberdade.

O agendamento deve ser feito pelo site www.saudeamericana.com.br ou www.americana.sp.gov.br/saude/agendamentovacina. Para a vacinação de segunda, o agendamento será aberto neste sábado (29), às 14 horas.

Para se vacinar, a criança precisa estar acompanhada dos pais ou responsáveis legais ou de um adulto que apresente um termo de assentimento assinado pelos pais ou responsáveis legais, conforme determinação do Estado. Esse termo está disponível para impressão no site de agendamento, assim como a lista de comorbidades consideradas neste momento da vacinação.

É preciso também apresentar: CPF ou Cartão SUS; RG ou Certidão de Nascimento; comprovante de endereço no nome dos pais ou responsáveis legais da criança; além da carteira de vacinação de rotina, uma vez que a recomendação é de um intervalo de 14 dias entre a última vacina tomada e a imunização contra a Covid-19.

Nos casos das crianças com comorbidades ou deficiências permanentes, no ato da vacinação, é obrigatória a apresentação de um documento atual de comprovação, como carta médica, atestado, relatório, laudo, constando CRM e CID.

Covid-19: crianças de 5 a 11 anos sem comorbidades podem se vacinar em Santa Bárbara

Sem agendamento, a Prefeitura Santa Bárbara d’Oeste segue com a vacinação contra Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos sem comorbidades contra Covid-19 em três UBSs (Unidades Básicas de Saúde): Cidade Nova, Regional Zona Sul (Santa Rita) e Centro de Saúde 2 (Linópolis), conforme lista abaixo.

Locais e horários para vacinação de crianças:

• UBS da Cidade Nova

Rua do Algodão, 1.441, Cidade Nova – Telefone: 3457.4856 / 3457.8054

De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30

• UBS Regional Zona Sul

Rua José Calixto, 100, Santa Rita – Telefone: 3454-5178 / 3463-5468

De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15 horas

• Centro de Saúde 2

Avenida Sábato Ronsini, 203, Vila Linópolis – Telefone: 3454.1107

De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15 horas

Documentação



As crianças devem estar acompanhadas dos pais ou dos responsáveis, com documentos que comprovem o parentesco e comprovante de endereço atualizado no nome dos pais ou dos responsáveis.

Das crianças sem comorbidades, é necessário obrigatoriamente apresentar CPF e caderneta de vacinação. Os cadastros já existentes nas Unidades Básicas de Saúde também poderão ser utilizados para a vacinação.

Crianças com comorbidades e deficiência permanente

Além do comprovante de endereço atualizado no nome dos pais ou dos responsáveis, para a vacinação de crianças com comorbidades e deficiência permanente, pais ou dos responsáveis devem apresentar os seguintes documentos da criança: CPF, caderneta de vacinação e carta médica, exames, receitas ou prescrição médica.

As comorbidades definidas para prioridade na vacinação são: insuficiência cardíaca, cor-pulmonale e hipertensão pulmonar, síndromes coronarianas, valvopatias, miocardiopatias e pericardiopatias, doença da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas, arritmias cardíacas, cardiopatias congênitas, próteses valvares dispositivos cardíacos implantados, talassemia, Síndrome de Down, diabetes mellitus, pneumopatia crônicas graves, hipertensão arterial resistente e de artéria estágio 3, hipertensão estágios 1 e 2 com lesão e órgão alvo, doença cerebrovascular, imunossuprimidos (incluindo pacientes oncológicos), anemia falciforme, obesidade mórbida, cirrose hepática e HIV.

Já crianças com Deficiência Permanente poderão comprovar a condição por meio da apresentação de laudo médico que indique a deficiência, ou comprovação de atendimento em Centro de Reabilitação ou unidade especializada, ou documento oficial com indicação da deficiência, ou cartões de gratuidade do transporte público e ou ainda autodeclaração (na ausência de outro tipo de documento).

Pré-cadastro

Para agilizar o processo de identificação e vacinação, é recomendado o pré-cadastro no site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br), do Governo do Estado de São Paulo. Vale ressaltar que o cadastro não é um agendamento para a vacinação.

O Plano de Vacinação no Município é desenvolvido com cronograma de prioridades, seguindo diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde e mediante envio e disponibilidade de doses. As doses a serem aplicadas em cada público são definidas previamente pela Secretaria de Estado da Saúde.



Em caso de dúvidas, a pessoa pode entrar em contato, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, pelo telefone 3455.1654.