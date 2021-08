Covid19. Americana e Santa Bárbara recebem mais doses da vacina

Americana recebe mais 6.610 doses de vacinas contra a Covid-19

A Secretaria de Saúde de Americana recebeu nesta sexta-feira (13), 6.610 doses de vacinas contra a Covid-19, sendo 1.180 da AstraZeneca, para aplicação de primeira dose e 5.430 da Coronavac, para a segunda dose.

Neste sábado (14) a campanha será realizada em quatro postos, sendo a unidade básica de saúde do bairro Vila Gallo, Hospital São Francisco, Colégio Visão e Unisal, no campus Maria Auxiliadora. Serão vacinados com a primeira dose os moradores com 18 anos ou mais e com a segunda dose os profissionais de saúde, profissionais da Educação e idosos, sendo todos por agendamento.

Santa Bárbara recebe mais 5.245 doses de vacina contra Covid-19

O Município de Santa Bárbara d’Oeste recebeu nesta sexta-feira (13) 5.245 doses da vacina contra a Covid-19 da Coronavac/Butantan e da Oxford/AstraZeneca. As doses a serem aplicadas em cada público são definidas previamente pela Secretaria de Estado da Saúde e dão continuidade à imunização de primeira e segunda doses nos grupos já inseridos na Campanha.

O Plano de Vacinação no Município é desenvolvido com cronograma de prioridades, seguindo diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde e mediante envio e disponibilidade de doses.

Em caso de dúvidas sobre a vacinação contra a Covid-19 no Município, a pessoa pode entrar em contato, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, pelo telefone 3455.1654.