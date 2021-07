Covid19. Americana atinge 70% de vacinados com a 1ª dose

Americana aplicou nesta terça-feira (20) 3.356 doses da vacina contra a Covid-19. Foram vacinadas 2.996 pessoas com a primeira dose e 360 moradores com a segunda dose. Com as primeiras doses aplicadas nesta terça, 70% da população vacinável já recebeu ao menos a primeira dose da vacina.

Receberam a primeira dose, 2.938 pessoas com 30 anos ou mais, dois profissionais de saúde, 18 pessoas portadoras de comorbidades, um profissional da Educação, 18 gestantes e puérperas, cinco portadores de deficiência permanente, dois idosos, quatro pessoas acamadas e oito pessoas com idade entre 25 e 29 anos com a xepa da vacina.

A segunda dose foi aplicada em um profissional de saúde, 351 idosos, duas pessoas portadoras de comorbidade, cinco pessoas acamadas e duas pessoas da população em geral com a xepa da vacina.

O total de doses aplicadas é de 179.780, sendo 132.256 da primeira dose, 41.533 da segunda e 5.991 de dose única.