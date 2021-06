Covid19. 62,4% das mortes em 2020 em Americana foram do sexo masculino

No ano de 2020 – março a dezembro -, 221 pessoas morreram em decorrência do coronavírus em Americana. A prefeitura divulgou um balanço dos registro nesta quarta-feira com base nos dados enviados pela vigilância epidemiológica do município.

De acordo com o documento da secretaria de planejamento – unidade de estatística e análise sócio econômica -, julho, agosto setembro e dezembro do ano passado foram os meses mais mortais da doença, sendo que em julho foram 46 mortes, agosto 44, setembro 32 e dezembro 39 óbitos.

O levantamento também traz a mortalidade por sexo. Ao longo do ano – período analisado de março a dezembro-, 83 mulheres morreram da doença, representando 37,6% dos óbitos e 138 foram homens, o que corresponde a 62,4%.

Os óbitos ocorridos em 2020 ainda mostram uma concentração na faixa-etária de 60 anos ou mais, 70,1% conforme o ocorrido em todo território nacional, observando ainda que na faixa entre 50 a 59 anos Americana teve 17,7% do total de óbitos.