Covid Vereadores. Endereço e testes em escolas

Covid. Kifu quer novos meios para comprovação de residência

O vereador Júlio César Santos, o Kifú (PL), protocolou Indicação ao Poder Executivo, por meio da qual sugere que a Prefeitura apresente novos meios para a comprovação de residência em Santa Bárbara d’Oeste. Na propositura, o parlamentar pede que a Administração Municipal, por meio das diferentes Secretarias , analise e apresente novas alternativas de cadastro para pessoas que não possuem nenhum tipo de comprovante de endereço.

“Tenho recebido, com grande frequência, solicitações de munícipes que necessitam de atendimento médico nas Unidades Básicas de Saúde, mas que não dispõem de nenhum tipo de comprovante de endereço em seu nome”, afirmou Kifú. Ele cita como exemplo o caso de uma mãe de dois filhos pequenos, que mora há pouco tempo no município e ainda não possui nenhum comprovante de residência em seu nome ou de parentes de primeiro grau, o que dificulta o acesso a atendimento médico.

Ainda na propositura, Kifú sugere que sejam agendadas visitas nas residências por meio do Programa Saúde da Família, entrevista nos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) ou até mesmo junto ao setor de habitação, com o intuito de confirmar o endereço dos pacientes. “Parece ser uma situação impossível uma pessoa não ter comprovantes ou parentes próximos, mas é uma realidade que está bem próxima de nós. Tal serviço não acarretará em novas despesas ao munícipio, levando em consideração os colaboradores e espaços físicos já existentes”, afirmou.

Jesus quer testes semanais contra Covid-19 em escolas

O vereador Valdenor de Jesus Gonçalves Fonseca, o Jesus (Avante), protocolou Indicação ao Poder Executivo, por meio da qual sugere que a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste realize, semanalmente, a testagem de Covid-19 em funcionários e alunos das unidades escolares.

“Tenho sido procurado por vários pais de alunos e por profissionais da área de educação, que estão trabalhando nas unidades escolares, apesar de ainda não estarem totalmente imunizados. Preocupados com o risco de contaminação e da propagação do vírus, solicitam maior atenção e cuidado por parte da Administração Pública Municipal neste momento”, afirmou Jesus. Para o parlamentar, o teste rápido é uma ação concreta que a Prefeitura pode tomar para evitar a propagação do vírus.