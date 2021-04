Covid. Vacinação 60-64 anos já tem datas definidas

A partir de 29 de abril, São Paulo começará a vacinas pessoas de 63 e 64 anos em todo o estado. Aqueles que tem entre 60 e 62 anos serão imunizadas a partir de 6 de maio. O anúncio foi feito pelo governador João Doria (PSDB) nesta quarta-feira (14). Ao todo, serão vacinadas 2,24 milhões de pessoas entre 60 e 64 anos em todo o estado. Segundo Doria, a maior parte das pessoas será vacinada com a vacina Oxford/AstraZeneca, produzida no Brasil pela Fiocruz. A CoronaVac também será aplicada, mas em menor proporção.

“Estamos avançando e precisamos reforçar que, para a faixa etária de 65 e 66, 63 e 64 e 60, 61 e 62, como o governador acabou de falar, nós aguardamos que o Ministério da Saúde, de acordo com o cronograma que foi enviado a todos os estados, a vacina da Fiocruz. Na sua maioridade, a gente vai fazer essas faixas etárias com a vacina da Fiocruz”, explicou Regiane de Paulo, coordenadora do Plano Estadual de Imunização.