Covid. Tikinho TK pede vacinação pra motoboy

O vereador Tikinho TK (PSD), manifesta apelo ao Centro de Contingência do Coronavírus do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Moção nº 372/2021, pela inclusão de motoboys e entregadores que prestam serviço a aplicativos de delivery no rol de prioridade do Plano São Paulo de Vacinação contra a Covid-19.

O parlamentar considera que os serviços de entrega por sistema delivery tiveram um acréscimo de até 40% na demanda diária com a recomendação de distanciamento social durante a pandemia; com isso, os motoboys estão cada vez mais expostos nas ruas e sempre estiveram ativos em suas funções laborais durante todo o Plano São Paulo de combate ao coronavírus.

“Por se tratar, em muitos casos, de um trabalho informal sem vínculo empregatício, os motoboys temem contrair o vírus e serem impedidos de continuarem suas atividades e sustentarem suas famílias. É o trabalho deles que permite a tantas outras famílias permanecerem em casa e se protegerem do contágio. Incluir esses profissionais no rol de prioridade da vacinação contra a Covid-19 contribui para a diminuição do risco da proliferação do vírus e garante fomento à economia”, afirma TK.