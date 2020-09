Covid tem agosto com mais casos e mortes

Os números da Pandemia do novo coronavírus, a Covid 19, em agosto mostraram leve subida no número total de casos e leve redução no número de mortes. Foram 7.415 casos em agosto contra 7.207 em julho nas cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa. O crescimento foi de 2,8%. Americana e SB tiveram estabilidade com leve queda. Sumaré teve aumento e Nova Odessa reduziu para mais da metade a notificação de novos casos.

AUMENTO NO NÚMERO DE MORTES– O número de mortes em agosto também apresentou aumento de 12,5% na comparação com julho. Nova Odessa foi a cidade que fez a lição de casa e teve queda, com redução de 77% e registro de apenas 4 mortes em agosto. Americana também mostrou queda no registro de mortes, com redução de 8% em agosto no comparado com julho.

‘CAMPEÃ’, SUMARÉ REGISTRA AUMENTO– Campeã no total de mortes da Covid com 185 registros, Sumaré apresentou maior número de óbitos em agosto no comparativo com julho. Foram 86 mortes no mês contra 64 em julho, aumento de 22%. Santa Bárbara d’Oeste foi a cidade que registrou maior aumento no comparado julho/agosto. A cidade, hoje a segunda em número de óbitos da Covid, viu aumentar o total de mortes em 40% em agosto ante julho.