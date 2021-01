Covid. Sumaré já vacinou 566 profissionais de Saúde

O primeiro balanço da vacinação contra a Covid-19 para os profissionais de Saúde das unidades municipais que atuam na “linha de frente” no combate à pandemia do Coronavírus mostra que, até o último domingo (dia 24), 566 trabalhadores haviam recebido a primeira dose da vacina. Eles estão sendo imunizados nas próprias unidades onde atuam de acordo com cronograma da Secretaria Municipal de Saúde.

Na semana passada, o Governo Estadual entregou ao Município o primeiro lote de vacinas, com 2.680 doses. A campanha segue nos próximos dias.

Conforme lembrou o secretário municipal de Saúde, Rafael Virginelli, a ampliação da vacinação para outros grupos depende do recebimento de novas remessas da vacina. “Portanto, ainda não haverá vacinação nos endereços divulgados anteriormente. A população não deve se dirigir aos locais, mas aguardar ser informada sobre a chegada de novas doses e as datas para vacinação”, explicou Virginelli.

“Os trabalhadores da Saúde são os mais expostos à contaminação pelo Coronavírus, por isso, a prioridade nessa primeira etapa da campanha. O avanço da vacinação para outros grupos é fundamental, mas pedimos que a população esteja consciente, aguarde a sua vez e continue adotando todas as medidas preventivas pelo bem da saúde própria e das pessoas que ama”, finalizou o prefeito.