Covid. SP tem queda nas mortes pela 1a vez no ano

Pela primeira vez em 2022, o estado de São Paulo registrou queda no número de mortes por covid-19. Foram três semanas de queda no número de internações, tanto em leitos de enfermaria quanto de UTI, e agora, a redução de mortes foi de 11,1%. Segundo o governador João Doria (PSDB), o avanço da vacinação é o responsável para evitar que a variante ômicron gerasse um aumento da mortalidade no estado. “Milhares de vidas foram poupadas em São Paulo graças à vacina”, disse. Doria ainda pediu para que as pessoas que não tomaram a dose de reforço procurem um posto de vacinação – além dos que ainda não receberam a segunda dose.

Jean Gorinchteyn, secretário de Saúde do estado, afirmou que havia a expectativa da redução de mortes e celebrou os números. “O controle da pandemia se deu de forma eficaz em decorrência da vacina. Hoje, nós temos uma ocupação dos leitos de terapia intensiva de 56% – quero que vocês se recordem que há três semanas nós chegamos a 74% de taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva”, afirmou Gorinchteyn.

No pico da variante ômicron, no final de janeiro, eram mais de 11 mil pacientes internados. De 28 de janeiro para agora, a queda nas internações foi de 56%.

O governador ainda fez um apelo para que todos os paulistas levem os filhos de 5 a 11 anos para tomarem a primeira dose da vacina. Atualmente, o estado vacinou 65% das crianças desta faixa etária vacinadas com a primeira dose. “Fizemos vários esforços sucessivos nesse sentido. E o início da semana E, a vacinação nas escolas, permitiu que mais crianças pudessem ser vacinadas, mediante a autorização dadas pelos pais”, relatou Doria.

São 2,7 milhões de crianças vacinadas com a primeira dose. Após quatro semanas, pessoas de 5 a 11 anos imunizadas com a CoronaVac podem tomar a segunda dose – o índice de crianças imunizadas com as duas doses está em 3,8%.

Regiane de Paula, coordenadora do Plano Estadual de Imunização, lembrou que a meta de vacinação é de 90% e avaliou que o número atual poderia estar mais alto. Ela espera chegar rapidamente ao índice adequado.