Covid. SB tem semana com menos mortes em meses

Com cinco mortes registradas entre o domingo passado e ontem, Santa Bárbara d’Oeste registrou a semana com menor número de óbitos desde julho causadas pela Covid 19. Os meses de julho e agosto foram os mais duros da pandemia na cidade. A prefeitura informa a atualização de casos do Coronavírus (Covid-19) nesta sexta-feira (02 de outubro de 2020):

• 897 casos suspeitos

• 5742 casos confirmados em pacientes moradores de Santa Bárbara d’Oeste e 35 de moradores de outros municípios

• 5483 casos curados

• 18434 casos descartados

• 176 óbitos confirmados

• Nenhum óbito suspeito

• 20 óbitos descartados

Consideram-se como casos suspeitos aqueles notificados como Síndrome Gripal, Síndrome Respiratória Aguda Grave e que estejam dentro dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde desde o início da pandemia.

Sobre o óbito:

Mulher, 85 anos, moradora da região do Mollon (Óbito em 02 de outubro de 2020)