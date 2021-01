Covid. Procura por cuidadores de idosos cresce em 50%

Com a flexibilização das restrições da quarentena, somada ao período de festas, a Senior Concierge, negócios de impacto de prestação de serviços para terceira idade, aponta um aumento de 50% nas solicitações de cuidadores de idosos, em razão da contaminação pelo novo coronavírus.

O grupo de pessoas com mais de 60 anos, considerados grupo de risco, soma mais de 75% dos óbitos decorrentes da Covid-19. A cada 10 vítimas da doença, mais de 7 são idosos, segundo o Ministério da Saúde.

Visto que o grupo, quando internado precisa de acompanhante, muitas famílias têm recorrido aos cuidadores profissionais para evitar o contágio. “Da metade de dezembro de 2020 para cá, a procura por nossos serviços aumentou como nunca. São idosos em semi UTI, internação e até em sua residência, após a alta hospitalar”, explica Marcia Sena, fundadora da Senior Concierge. “Esses idosos, mesmo em casa, apresentam sequelas como dificuldade respiratória, motora e ficam esgotados mentalmente pelo medo e estado debilitado”.

A empresa realiza treinamentos e fornece equipamento de proteção individual para atender aos protocolos de segurança. “Nossos cuidadores enfrentam uma nova realidade já bastante conhecida dos profissionais de saúde da linha de frente da pandemia. Agora, esse front não é mais exclusivo de médicos e enfermeiros em hospitais, os cuidadores tornaram-se fundamentais para o cuidado dos idosos e segurança dos familiares. Com isso, acabam expostos à uma carga extra de impacto em sua saúde emocional”. Para amparar não só os clientes, mas também a equipe, a Senior Concierge criou o programa “Cuidando de quem Cuida”, em que foram disponibilizadas parcerias para benefícios como teleatendimento médico, coach, treinamentos para protocolos de segurança adicionais e grupos de apoio com escuta ativa.

“Os cuidadores e cuidadoras têm, na maior parte do tempo, uma jornada solitária, uma vez que passam a maior parte do tempo exclusivamente com os idosos. Por meio dos grupos, com encontros programados, oferecemos aos próprios profissionais um espaço para falarem de suas próprias angústias, medos e ansiedades”. O programa se tornou uma rede solidária que extrapolou o ambiente interno tornando-se o Projeto Escuta Solidária. Uma parceria com o Mão Na Roda que, de forma gratuita e aberta, proporciona trocas e reflexões para promover novas alternativas de vida com relações mais saudáveis e a criação de novas rotinas.

“Nós não somos uma empresa tradicional de cuidadores. Somos um negócio de impacto e, por isso, faz parte de nosso propósito advogarmos pelo envelhecimento ativo e seguro”, explica Marcia.

Diante do alto índice de mortes com pacientes idosos que contraem a covid, é comum também o cancelamento da solicitação, diante do falecimento do paciente, segundo Salete Melo, enfermeira e gerente de operações da empresa.

Com a grande demanda de pedidos para cuidados com os idosos infectados, as famílias que conseguem esse atendimento ficam muito felizes e extremamente agradecidas por seus tios, avós, pais, mães, receberem todo carinho e cuidado necessário neste tão período tão difícil. Mesmo diante de tantos desafios de um período único, é isso que motiva esses profissionais a seguirem ajudando e preservando tantas famílias.