Covid. Nova Odessa vacina 80+ esta segunda

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inicia na segunda-feira (08/02) mais uma etapa da campanha de vacinação contra a Covid-19. Após aplicar a primeira dose nos servidores municipais da Saúde, que fazem a linha de frente no atendimento público, dos idosos das casas de repouso e asilos do município e iniciar a imunização dos profissionais da Saúde autônomos e da rede particular, chegou a vez de iniciar a vacinação da população idosa, faixa etária acima dos 80 anos.

A etapa estará concentrada no Ginásio Municipal do Jardim Santa Rosa – Rua João Bassora, 500 –, diariamente, das 9h às 15h. O local foi especialmente preparado para a 1ª etapa da campanha de vacinação contra a Covid-19. Estão sendo convocados para receber a vacina já na próxima semana os idosos com mais de 80 anos que realizaram o pré-cadastro no portal da Prefeitura – em www.novaodessa.sp.gov.br.

“Só devem ser levados ao local, pelos responsáveis, os idosos, com mais de 80 anos, que se cadastraram e foram convocados por telefone. A vacinação não terá atendimento de ‘porta aberta’, ou seja, as famílias devem obrigatoriamente cadastrar esses idosos e aguardar o contato telefônico informando data e horário”, explicou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica Paula Mestriner.

A Vigilância Epidemiológica também se preparou em caso de comparecimento de idosos acima de 80 anos e que por ventura não tenham efetuado o pré-cadastro. “Sabemos que uma parcela não tem contato com ferramentas digitais (smartphone e internet) e dificilmente conseguirão realizar o pré-cadastro. Para isso, montamos uma estrutura com computadores, capaz de recepcionar esse idoso e realizar o cadastro e a vacinação. Lembrando que só atenderemos, neste primeiro momento, idosos acima dos 80 anos”, frisou Paula.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde, o pré-agendamento é fundamental para um maior controle das doses e para se evitar possíveis aglomerações. Pelo planejamento proposto, serão atendidos individualmente, um idoso a cada 15 minutos, para que não haja nenhum tipo de aglomeração de pessoas, visando proteger ao máximo esse público. “O idoso que tem dificuldade de locomoção será atendido dentro do veículo, em uma barraca especialmente preparada para este fim no estacionamento do ginásio, no sistema de drive-thru”, destacou Paula.

Para segunda-feira, já foram agendados os primeiros 13 idosos com mais de 90 anos da cidade já pré-cadastrados no site da Prefeitura. A Vigilância Epidemiológica alerta que é obrigatório a apresentação do comprovante de endereço, CPF e, se possível, o Cartão + Saúde do Município.

PROFISSIONAIS DA SAÚDE AUTÔNOMOS E DA REDE PRIVADA

Todos os profissionais de Saúde que atuam como autônomos ou na rede privada e os idosos que desejam receber a vacina contra a Covid-19 devem realizar o pré-cadastro no Portal da Prefeitura. Segundo informações do PNI (Plano Nacional de Imunização), podem se inscrever médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas, veterinários, fonoaudiólogos, farmacêuticos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, biomédicos e educadores físicos.

“Faça a pré-inscrição, preencha os dados corretos, que a nossa equipe entrará em contato para agendar o dia e horário da aplicação da primeira dose e para informar sobre a documentação que deve ser apresentada no dia”, finalizou Paula.

É preciso informar também um endereço de e-mail do profissional para contato posterior por parte da equipe da Saúde Municipal. O interessado deverá informar então nome, data de nascimento, telefone, e-mail de contato e qual o seu grupo prioritário. Na data, horário e local informado, é preciso levar um documento oficial com foto, cartão do SUS e comprovante de endereço recente em Nova Odessa.