Covid. Nova Odessa tem mais 2 mortes. SBO tem dia sem mortes

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, confirmou na quarta-feira (10/03) o registro de mais duas mortes de moradores da cidade em decorrência de complicações ocasionadas pela Covid-19. Desde março do ano passado, quando começou a pandemia do novo coronavírus, o município já contabilizou 88 óbitos causados pela doença que ele causa.

O Brasil registrou o pior dia da pandemia.

De acordo com informações do Departamento de Vigilância Epidemiológica do Município, a primeira das novas vítimas fatais do vírus é uma idosa de 62 anos moradora do Jardim Fibra. Ela estava internada no Hospital de Santa Bárbara d’Oeste e faleceu no dia 02 de março. Ela sofria de cardiopatia, uma comorbidade considerada fator de risco para casos mais graves de Covid-19.

Já a morte de número 88 foi a de uma idosa de 67 anos moradora da Vila Azenha. Ela também estava internada no Hospital de Santa Bárbara e faleceu no dia 03 de março. Ela era obesa, outro fator considerado de risco para o novo coronavírus.

NOVOS CASOS

Em relação às últimas 24 horas, a Vigilância Epidemiológica registrou 33 novos casos positivos da doença, elevando para 2.609 o número de infectados pela Covid-19 desde o início da pandemia, há exatos um ano. Nova Odessa registrou também 33 novas pessoas curadas, de um total de 2.248.

O boletim epidemiológico atualizado aponta ainda 8.101 notificações, além de 540 pacientes em isolamento domiciliar, 24 internados, sendo 13 em UTIs fora da cidade e 11 na UR (Unidade Respiratória) do Jardim Alvorada, que permanece atendendo normalmente aos pacientes sintomáticos. Do boletim constam ainda 641 casos em investigação e 3.677 resultados negativos.

Como a pandemia de Covid-19 segue avançando em todo o país, a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Odessa destaca sempre a importância do uso contínuo de máscaras por todos, da higienização constante das mãos com água e sabão ou o uso do álcool em gel a 70% e de se manter o distanciamento social, como formas de combater a disseminação do novo coronavírus.

Desde a semana passada, a equipe da Saúde Municipal tira dúvidas da população novaodessense sobre a Covid-19 através do “Disque Covid”, que pode ser acessado pela plataforma WhatsApp pelo número (19) 99747-6502. O canal no aplicativo ficou à disposição da comunidade novaodessense na última semana, e responde sempre em horário comercial e nos dias úteis.

O teleatendimento pode ser utilizado, ainda, para se obter informações sobre a realização do pré-cadastros dos grupos prioritários para o recebimento das vacinas contra a Covid-19 – ou seja, por idosos com 60 anos ou mais e profissionais das diversas áreas da Saúde que atuam em estabelecimentos privados ou que são autônomos, além de esclarecimentos de eventuais dúvidas e de apresentação de possíveis sugestões à equipe da Secretaria.

SANTA BÁRBARA SEM MORTES

O Município de Santa Bárbara d’Oeste informa a atualização de casos do Coronavírus (Covid-19) nesta quarta-feira (10 de março de 2021).

• 2125 casos suspeitos

• 10826 casos confirmados em pacientes moradores de Santa Bárbara d’Oeste e 36 de moradores de outros municípios

• 10120 casos curados

• 41585 casos descartados

• 295 óbitos confirmados

• 2 óbitos suspeitos

• 26 óbitos descartados

Consideram-se como casos suspeitos aqueles notificados como Síndrome Gripal, Síndrome Respiratória Aguda Grave e que estejam dentro dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde desde o início da pandemia.