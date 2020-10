Covid. Nova Odessa tem dia com recorde de mortes

Nova Odessa tem dia com recorde de mortes da Covid 19. Em boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (14), a Secretaria de Saúde de Nova Odessa confirmou mais duas mortes de idosos residentes em casa de repouso por conta do novo coronavírus. Já são oito óbitos em lares de longa permanência de idosos atribuídos à Covid-19 na cidade. Outra morte em decorrência da doença foi registrada nesta quarta, elevando para 45 o número de vítimas no município, que totaliza 918 casos.

As duas idosas moravam em uma casa de repouso no Jardim Bela Vista. Uma delas tinha 97 anos e morreu na madrugada de terça-feira passada (6), três dias depois de ser internada com problemas respiratórios na Unidade Respiratória do Jardim Alvorada. O laudo apontando a infecção foi encaminhado nesta quarta ao município pelo Instituto Adolfo Lutz. Segundo a secretaria, ela era cardiopata, diabética e possuía doença neurológica.

A outra vítima tinha 78 anos, havia testado positivo para o novo coronavírus em setembro, foi atendida na Unidade Respiratória e transferida para a Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). Ela faleceu na quarta-feira passada (7). Os outros seis óbitos em lares de idosos foram registrados em maio, na Vila Azenha; e julho (5), no bairro Lopes Iglesia.

Além das duas idosas, a Covid-19 foi detectada no exame de uma mulher de 54 anos que residia no Jardim Santa Rita. Diabética e cardíaca, ela morreu no último dia 3, no Hospital Municipal ‘Dr. Waldemar Tebaldi’, em Americana, onde estava internada desde o dia 12 de setembro, após ser transferida da Unidade Respiratória. O resultado positivo para coronavírus também chegou ao município nesta quarta.

Os outros 13 novos contaminados são dois homens de 29 e 53 anos, moradores do Santa Rita; mulheres de 56 e 72 anos, do bairro Mathilde Berzin; um homem de 42 anos e uma mulher de 44, do Jardim Monte das Oliveiras; mulher de 45 anos, do Jardim Santa Luiza; mulher de 20 anos, da Vila Letônia; idosa de 69 anos, do Jardim Fadel; homem de 42 anos, da Vila Azenha; rapaz de 19 anos, do Parque dos Pinheiros; mulher de 29 anos, do Residencial das Árvores; e uma mulher de 21 anos, do Jardim Éden.

BALANÇO. Nova Odessa contabiliza 2.619 notificações, 457 pessoas em isolamento domiciliar, 405 curadas, 16 internadas, entre casos confirmados e suspeitos (cinco delas na Unidade Respiratória), 957 resultados negativos, 136 casos em investigação, incluindo quatro óbitos, e 604 pacientes com quadro gripal já foram monitorados.