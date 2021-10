Covid. Nova Odessa passa de 80 mil doses

A equipe da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Nova Odessa que atua diariamente na Campanha de Imunização Contra a Covid-19 atingiu nesta sexta-feira (08 de outubro) a histórica marca de 80.113 vacinas aplicadas na população da cidade desde janeiro deste ano. Foram mais 571 doses utilizadas no dia, sendo 31 doses iniciais (ou “D1”), 469 “D2” e 71 terceiras doses em idosos, pacientes imunossuprimidos graves e profissionais da Saúde.

Nova Odessa já aplicou, no total, 45.542 primeiras doses das vacinas disponíveis, o que representa 74,71% da população total da cidade, estimada no início da campanha pelo IBGE em 60.956 habitantes. Já são também 33.933 moradores com esquema vacinal completo (duas doses ou dose única), o equivalente a 55,67% da população, e 938 idosos, imunossuprimidos graves e profissionais da Saúde já com a terceira dose.

O atendimento abrange todos os profissionais de Saúde que se imunizaram há 6 meses ou mais, e que devem ser vacinados com a “D3” até o próximo dia 28/10 no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa. O profissional deverá comprovar residência em Nova Odessa ou vínculo empregatício em empresa da cidade, além de levar ao Ginásio a carteira de vacinação com a 1ª e 2ª dose há 6 meses ou mais.

Estão na lista autorizada profissionais que trabalham em estabelecimentos de Assistência à Saúde, Vigilância à Saúde, Regulação e Gestão à Saúde, como hospitais, clínicas, ambulatórios, Unidades Básicas, laboratórios, farmácias e drogarias.

Neste sábado, não haverá mutirão de vacinação em Nova Odessa. Em função do ponto facultativo de segunda-feira e do feriado nacional de terça-feira (12/10), o atendimento no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa retorna na próxima quarta-feira, 13 de outubro, a partir das 8h, para segunda dose agendada e demais públicos em fase de vacinação.

2ª DOSE DA PFIZER

A Secretaria de Saúde voltou a lembrar que os quase 3,5 mil moradores da cidade que tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 do laboratório Pfizer há oito semanas ou mais voltem imediatamente ao Ginásio do Santa Rosa para tomarem a segunda dose “adiantada”, conforme determinado pelo Estado na semana passada. Isto porque os lotes também devem ser utilizados até o final do mês.

O “adiantamento” da “D2” não se aplica às demais fabricantes, e quem tomou dose inicial da CovonaVac/Butantan ou da AstraZeneca/Oxford deve continuar observando as datas de retorno anotadas na caderneta.

IDOSOS NA UBS 6

Os idosos com 60 anos ou mais estão recebendo a “D3” na Unidade de Saúde do Jardim Marajoara, conforme são convocados por telefone. O agendamento desse grupo autorizado a tomar a “D3” também pode ser feito pelas famílias, pelo e-mail [email protected], através do telefone (19) 3466-1104 ou pessoalmente na UBS 6, que fica na Rua Aurélia de Paula Belinatti, nº 69, no Jardim Marajoara. Para o agendamento, as pessoas precisam informar nome completo, data de nascimento, data da 2ª dose da vacina e telefone para contato.

BOLETIM DIÁRIO

Novamente, o boletim diário da Vigilância Epidemiológica de sexta-feira (08/10) não trouxe novos casos positivos de Covid-19 ou óbitos em moradores da cidade com relação ao dia anterior. Nova Odessa permanece assim com 6.291 casos da doença desde o início da pandemia, em março de 2020, com 5.561 pessoas já consideradas curadas, e 232 óbitos de moradores.

CUIDADOS

Como a pandemia continua e os riscos de novas variantes são reais, toda a população deve continuar obedecendo às regras sanitárias de enfrentamento à pandemia, que incluem o uso de máscaras e de álcool a 70% e o distanciamento social, evitando-se aglomerações a todo custo.

Saiba mais sobre a campanha de vacinação e o avanço da pandemia diariamente em www.novaodessa.sp.gov.br/, www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa/ e www.instagram.com/prefeituradenovaodessa/. O novo hotsite com todas as informações locais sobre a pandemia de Covid-19 e a vacinação está disponível em www.novaodessa.sp.gov.br/coronavirus/.