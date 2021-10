Covid. Nova Odessa passa das 82 mil doses utilizadas

A equipe da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Nova Odessa que atua na Campanha de Imunização Contra a Covid-19 diariamente no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa e nas UBSs da cidade registrou na sexta-feira (15/10) a aplicação de mais 535 doses das vacinas disponíveis. Com isso, Nova Odessa ultrapassou a expressiva marca de 82 mil doses utilizadas desde janeiro na busca da imunização total da população da cidade com idades acima dos 12 anos.

Foram, no dia, mais 23 doses iniciais (ou “D1”), 442 segundas doses (ou “D2”) e 70 terceiras doses em idosos, pacientes imunossuprimidos graves e profissionais da Saúde. A cidade chegou assim a um total de 82.018 vacinas utilizadas desde o início da campanha, em janeiro deste ano (o equivalente a quase 1,4 dose para cada habitante).

Nova Odessa já aplicou, no total, 45.592 primeiras doses das vacinas disponíveis, o que representa 74,79% da população total da cidade, estimada no início da campanha pelo IBGE em 60.956 habitantes (incluindo os menores de 11 anos). A procura pelas “D1”, ou doses iniciais, caiu muito nas últimas semanas, indicando que, assim como no Estado de São Paulo como um todo, quase a totalidade da população elegível (todos os moradores acima dos 12 anos) já tomou uma, duas ou três doses dos imunizantes.

Já são também 35.610 moradores com esquema vacinal completo (duas doses ou dose única), o equivalente a 58,42% da população total, e 816 idosos, imunossuprimidos graves e profissionais da Saúde já com a “D3”. A vacinação continua diariamente na cidade – inclusive, tem mutirão neste sábado das 8h às 12h no Ginásio do Jardim Santa Rosa para “D1” e “D2” de adultos (18 anos ou mais) e “D3” de profissionais da Saúde vacinados há mais de 6 meses.

BOLETIM DIÁRIO

O boletim diário da Vigilância Epidemiológica de sexta-feira (15/10) não trouxe novos casos positivos ou óbitos de moradores da cidade pela Covid-19. Nova Odessa permaneceu assim com 6.298 casos da doença desde o início da pandemia, em março de 2020, 5.564 pessoas já consideradas curadas e 235 óbitos de moradores da cidade (ocorridos tanto em leitos de unidades do Município quanto em hospitais de outras cidades desde o início da pandemia, em março de 2020).

CUIDADOS

Como a pandemia continua e os riscos de novas variantes são reais, toda a população deve continuar obedecendo às regras sanitárias de enfrentamento à pandemia, que incluem o uso de máscaras e de álcool a 70% e o distanciamento social, evitando-se aglomerações a todo custo.

