Covid Nova Odessa deve chegar aos 1,5 mil casos

Mais 34 moradores de Nova Odessa testaram positivo para o novo coronavírus, de acordo com boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (15) pela Secretaria de Saúde. O município, que agora totaliza 1.465 infectados, não registrava mais de 30 contaminações em um único dia desde 2 de dezembro. Do total de pessoas que contraíram a doença, 1.249 (85%) estão curadas e 56 não resistiram às complicações e morreram.

O novos contaminados são homens de 37, 42 e 49 anos e mulher de 53 anos, moradores do Residencial Fibra; homens de 22 e 35 anos e mulheres de 68 e 88 anos, do Parque Klavin; homens de 27 e 43 anos e mulher de 48 anos, do Jardim das Palmeiras; homens de 38 e 48 anos e mulher de 70 anos, do Jardim Marajoara; homem de 30 e mulher de 74 anos, do Jardim Santa Rosa; homem de 25 e mulher de 58 anos, do Jardim Santa Rita; mulher de 30 homem de 46 anos, do Jardim Monte das Oliveiras; homens de 27 e 36 anos, do Jardim São Jorge; mulheres de 49 e 70 anos, do Jardim Santa Luiza; mulher de 73 anos, da zona rural; homem de 34 anos, do Jardim dos Ipês; mulher de 25 anos, do bairro Campo Belo; homem de 47 anos, do Jardim Europa; homem de 47 anos, do Jardim Alvorada; homem de 56 anos, bairro 23 de Maio; homem de 25 anos, do Jardim São Manoel; rapaz de 17 anos, do Jardim Nossa Senhora de Fátima; homem de 53 anos, do Jardim Campos Verdes; e mulher de 28 anos residente no Jardim Flórida.

O boletim atualizado aponta 4.974 notificações, 398 pacientes em isolamento domiciliar, 19 internados, entre casos positivos e suspeitos (14 deles em UTIs fora da cidade e outros cinco na Unidade Respiratória do Jardim Alvorada), 458 em investigação, incluindo três mortes, 2.015 resultados negativos e 398 com quadro gripal em monitoramento.