Covid. Nova Odessa confirma dez novos casos e vai a 1.387 infectados

O novo coronavírus infectou mais dez moradores de Nova Odessa, de acordo com boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (9) pela Secretaria de Saúde. Com os novos casos, o município totaliza 1.387 contaminados, incluindo 56 mortes e 1.176 curados.

Contraíram o vírus uma mulher de 49 anos e um homem de 50, moradores do Jardim Bela Vista; homem de 58 anos, morador do Residencial Fibra; mulher de 61 anos, do Jardim Santa Rosa; mulher de 50 anos, do Jardim Éden; homem de 17 anos, do Jardim Marajoara; homem de 45 anos, do Jardim Santa Rita; homem de 25 anos, do Jardim São Jorge; mulher de 34 anos, do Parque Klavin; e um homem de 42 anos, residente no Jardim das Palmeiras.

O boletim atualizado aponta 4.792 notificações, 333 pacientes em isolamento domiciliar, 18 internados, entre casos positivos e suspeitos (13 deles em UTIs fora da cidade e outros cinco na Unidade Respiratória do Jardim Alvorada), 393 em investigação, incluindo três mortes, 1.968 resultados negativos e 333 com quadro gripal em monitoramento.