O professor Ozias Araujo, que deu muitos anos aulas no Parque das Nascentes no Zanaga, morreu no final da manhã desta quarta-feira de Covid 19. Ele foi candidato a vereador em 2020 pelo Pros e era ligado ao ex-vereador Odair Dias.

Professor Ozias ficou internado por dias e chegou a ser intubado, mas não resistiu à doença vindo a falecer hoje. O NM externa os pêsames aos familiares. Ele deixa esposa e uma filha pequena.