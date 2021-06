Luís Fernando Feltrin, ex-diretor do Procon, é mais uma vítima da Covid 19 em Americana. Ele morreu nesta quinta-feira feriado depois de ficar internado na Unimed Americana. Feltrin foi diretor do Procon no começo da década passada.

Nos últimos anos, estava ligado ao vereador Thiago Brochi, que lamentou sua morte nas redes sociais. O ex-vereador Paulo Chocolate também externou os pêsames pela morte de Feltrin.

Deixa esposa e filhas. O velório será restrito.