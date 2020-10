Covid. Monaro testa positivo e se afasta da campanha

O vereador de Santa Bárbara d’Oeste Paulo Monaro testou positivo para Covid 19. O exame feito terça feira dia 22/09, no Anexo de Covid19 no PS Edson Mano, recebeu o resultado no dia de hoje 30/09, testando positivo.

O vereador está bem desde o dia 22/09, por orientação médica está seguindo os protocolos de Covid19, está em isolamento em sua residência, devendo ficar até segunda feira dia 05/10.

O Vereador aproveita para agradecer os profissionais de Saúde do Anexo do Covid19, que deram todas as atenções e cuidados necessárias .