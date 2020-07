Covid. Metade dos brasileiros conhece alguém que pegou

Tendo em vista a forma como o coronavírus vêm se espalhando rapidamente no último mês, metade dos brasileiros já conhecem alguém que teve ou tem Covid 19; conforme aponta o Trocando Fraldas, em seu mais recente estudo. Em quatro semanas esse percentual subiu de 42%, conforme nosso estudo anterior, para 50%.

Em Roraima, 81% dos entrevistados conhecem alguém que tem ou já teve coronavírus. No Rio de Janeiro, 59% dos participantes conhecem alguém que já foi acometido, e em São Paulo pelo menos metade da população. Já no Rio Grande do Sul, somente 23% da população conhece alguém que já pegou o vírus.

Além disso, devido ao crescimento de casos e óbitos, muitos estados estão prorrogando o isolamento social, e até mesmo voltando atrás em medidas adotadas para flexibilização da quarentena. Inclusive, a população que antes era a favor da retomada da economia o quanto antes, têm mudado de ideia. E por isso 65% dos brasileiros não concordam com a reabertura do país. Sendo que no estudo anterior, mais da metade, 54%, desejavam a reabertura da economia o quanto antes.

Em São Paulo, estado mais afetado pelo vírus, e no Rio de Janeiro, segundo estado mais afetado, 63% da população é contra a reabertura do país. Já no Ceará e no Pará, estados que também estão entre os mais afetados, pelo menos 61% dos participantes é contra a reabertura. O estado mais favorável à reabertura do país é o Tocantins, com 52% dos entrevistados a favor.