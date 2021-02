Covid mata mãe de Luciano Hang

Regina Modesti Hang, 82 anos, mãe do empresário Luciano Hang, morreu nesta quinta-feira (4). Ela estava internada com Covid-19, porém a assessoria da Havan não confirmou se a morte ocorreu por complicações relacionadas à doença. Ela deixa dois filhos, João Luiz e Luciano, noras, netos e bisnetos. O velório será reservado a família.

Em janeiro, Regina foi internada no Hospital Sancta Maggiore, da rede Prevent Sênior, em São Paulo, para tratamento de Covid-19. Hang também chegou a ser hospitalizado com a doença na mesma unidade, mas se recuperou.

Em uma live após receber alta, Hang chegou a pedir orações pela saúde da mãe, que estava internada na UTI do hospital. O empresário comentou que a Regina enfrentava a doença desde dezembro, quando apresentou um quadro febril. Ela foi internada no dia 28 daquele mês com 95% dos pulmões afetados. Em um comunicado, ele lamentou a morte da mãe.

“Minha mãe, como todas as mães, são anjos da guarda que Deus escolhe para enviar a Terra e cuidar de nós. Hoje, ela volta para os braços de seu Criador para descansar em paz”, escreveu o empresário.

Regina esteve ao lado do filho nos quase 35 anos de história da Havan. “Ela sempre será a cliente número 1 da Havan, me acompanhava pelo Brasil para abrir lojas”, lembrou Hang.

A esposa do empresário, Andrea Hang, também teve Covid-19. Ela chegou a ser hospitalizada em São Paulo, mas teve alta poucos dias depois. Além dela, os três filhos do casal também contraíram a doença, mas se recuperam sem necessidade de internação.