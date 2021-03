Covid mata baterista de dupla Ricardo e João Fernando

Mais um jovem perde a vida vítima da Covid na região. Morreu esta sexta-feira o baterista Carlos Eduardo Porto, mais conhecido como Dudu Porto, da dupla americanense Ricardo e João Fernando. Com apenas 25 anos, Dudu não possuía comorbidades. Em nota, Ricardo Pedroso lamentou a morte de Dudu, que foi diagnosticado com a doença no dia 21 de fevereiro, um dia antes de nascer seu primeiro filho, Lorenzo.

Por causa do isolamento, não chegou a carregar o filho no colo.

Nascido em Leme, o baterista teve complicações durante a semana e acabou internado na última terça-feira na Santa Casa da cidade.