Covid mata 195 mil pessoas em 2020

O ano da pandemia termina com 195 mortos da Covid no Brasil. O país registrava 194.949 mortes por covid-19 até as 17h desta 5ª feira (31.dez.2020), de acordo com o Ministério da Saúde. São 1.194 vítimas a mais que o registrado no dia anterior. É o 3º dia consecutivo que o país registra mais de 1.000 mortes.

O Brasil perdeu 21.805 vidas em dezembro. O número de vítimas é superior ao registrado em novembro (13.236) e outubro (15.932).

Foram mais de 56.773 casos em 24 horas, totalizando 7.675.973 infectados.

Os dados indicam que 6.747.065 pessoas estão recuperadas da doença, e 733.959 permanecem em acompanhamento.

MORTES POR COVID-19

Só os Estados Unidos têm mais vítimas que o Brasil: foram 352.716 registros até as 17h desta 5ª feira (31.dez.2020).

O número de mortos no Brasil também é elevado na comparação proporcional. São 921 mortes por milhão de habitantes segundo cruzamento de dados do Ministério da Saúde com a última estimativa populacional divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A taxa coloca o Brasil na 20ª posição do ranking mundial. Em 31 de outubro, ocupava o 4º lugar.

A Bélgica é o país onde a covid-19 mais mata em relação ao número de habitantes. São 1.674 mortes por milhão de habitantes. Entenda aqui os motivos dos números belgas.

MÉDIA MÓVEL DA MORTES E CASOS

Os 2 gráficos a seguir mostram o número de mortes e de novos casos diários, mas também a média móvel dos últimos 7 dias. A curva matiza eventuais variações abruptas, sobretudo porque nos fins de semana há sempre menos casos relatados.

