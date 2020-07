Covid. Maquininha sozinha no bar aberto

Um bar com maquininha/ jogo de azar estava trabalhando normalmente na noite desta sexta-feira quando foi surpreendido pela chegada da polícia. A ação foi por volta das 23h na rua das Cerejeiras no Vale das Nogueiras.

Acionados para atendimento de ocorrência envolvendo comércio em desacordo com o Decreto Estadual (COVID-19), chegando ao local nos deparamos com dois clientes consumindo bebidas alcoólicas, e no mesmo espaço físico havia uma máquina do tipo caça-níquel, ligada, e sem jogadores.

Compareceram os Guardas Municipais que notificaram o estabelecimento por funcionamento em período de pandemia. Realizado contato no Plantão policial onde encaminhou uma equipe ao local os quais prosseguiram com a apreensão das máquinas caça níquel.