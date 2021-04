Covid. Família pede ajuda a pai que leva oxigênio a hospitais da região

A família de Valdir Aparecido Strapasson iniciou uma campanha para ajudar a pagar os custos da UTI onde ele está internado lutando contra o Covid. O relato de amigos e da filha Monize é de que não foi conseguido um leito pelo SUS e o único que conseguiram foi no particular. Strapasson estava trabalhando na firma que leva oxigênio para hospitais da região.

Algumas pessoas já estão contribuindo via VAKINHA ONLINE, mas a conta deve ficar perto dos R$ 18 mil.

O relato da filha Monize e amigo fala que “todos estamos passando por momentos desafiadores, mas sei da força quando nos unimos, cada um ajudando com um pouquinho, com o que puder, com o que sentir no coração, tenho certeza de que Deus irá suprir e não irá nos faltar! Bora ajudar, fazer o bem sem olhar a quem.”