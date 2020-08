Covid explode em casos e mortes em julho

Dados divulgados sistematicamente pelas secretarias de Saúde indicam que a pandemia de Covid 19 explodiu em julho na região seja em número de casos como em número de mortes. O crescimento do número de casos chegou a ser de 500% em Santa Bárbara d’Oeste, que tinha 450 casos até o final de junho e agora soma 2.250 pessoas infectada- mais de 1% da população.

Americana teve praticamente o mesmo crescimento percentual (487%) no número de casos e hoje tem 2.231 infectados. Sumaré tem números semelhantes do total de infectados (2280), mas apresentou crescimento mais lento que as vizinhas- 303%.

Nova Odessa apresenta menor número de casos- 446, mas também teve crescimento exponencial do total de infectados- 335%.

ÓBITOS– O total de óbitos cresceu de forma menos vertiginosa que o número de casos, mas também foi forte o suficiente para que a região se aproxime da média de mortos registrada no Brasil. Sumaré, que deve ser a primeira cidade a bater a triste marca das 100 mortes, apresentou crescimento de 282%, número bastante semelhante ao de Americana, que hoje soma 76 óbitos.

Santa Bárbara foi também a cidade que mais acelerou os óbitos no mês de julho, mas ainda tem total inferior às vizinhas com população similar. A cidade viu crescer 325% o total de óbitos e hoje soma 65 vítimas da pandemia.

Nova Odessa chegou a quase 30 óbitos e viu o número saltar, registrando no mês a morte de um vereador em exercício de mandato.