Covid Estados Unidos bate os 20 milhões de casos

(Reuters) – Os casos de coronavírus nos Estados Unidos ultrapassaram a marca de 20 milhões nesta sexta-feira, ao mesmo tempo em que as autoridades buscam acelerar a vacinação e uma variante mais infecciosa atinge os Estados do Colorado, Califórnia e Flórida.

Os Estados Unidos registraram um aumento no número de mortes diárias de COVID-19 desde o Dia de Ação de Graças, com 78 mil vidas perdidas em dezembro. O total de mortes por Covid-19 chega a 345 mil, ou um em cada 950 residentes nos EUA, desde que o vírus apareceu pela primeira vez na China no final de 2019.

Para diminuir o número de mortos, o senador Mitt Romney na sexta-feira fez um apelo para que o governo federal recrute veterinários e médicos de combate para distribuir vacinas contra o coronavírus.