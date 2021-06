Covid. Empresário e advogado morrem em Americana

Os empresários Adilson Ragasso e Carlos Malvassora morreram vítimas de Covid esta segunda-feira. Ragasso, de 58 anos, tinha uma empresa de caminhão Munck e ajudou o pai no supermercado Ragasso no jardim São Paulo.

O advogado Malvassora, ou ‘Malva’, esteve envolvido com a política de Americana na década passada, tendo trabalhado e se filiado no MDB. Ele estava internado em hospital particular há mais de 15 dias e não resistiu à doença. Malva deixa a filha Gabriela.

O NM externa os pêsames a familiares, amigos e conhecidos.