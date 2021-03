Covid em escola estadual preocupa vereador de Nova Odessa

O vereador Levi Tosta, o Levi da Farmácia (DEM), teve aprovado requerimento na Câmara de Nova Odessa esta semana solicitando informações da Prefeitura e da Diretoria Regional de Ensino sobre as medidas adotadas para o combate a casos de Covid-19 registrados na Escola Estadual ‘Silvânia Aparecida Santos’, no Jardim Santa Luiza.

Segundo informações divulgadas pelo Apeoesp (Sindicato dos Professores de Ensino Oficial do Estado de São Paulo), pelo menos nove professores estão afastados com sintomas da doença. “Os pais estão inseguros e muitos nos procuraram em busca de informações sobre quais providências devem ser adotadas nesta situação”, afirmou Levi.

No documento, o vereador questiona quais medidas serão adotadas, quais os protocolos estão sendo utilizados dentro da escola com os professores e alunos, se existe a possibilidade de a Vigilância Sanitária ajudar e de fazer uma sanitização no local. “Espero que haja uma ação para evitar a propagação da transmissão no ambiente escolar”, acrescenta Levi.

“Vivemos um momento atípico e respostas rápidas ajudam a acalmar pais e professores que estão assustados com tudo isso”, completou. A Secretaria Estadual de Educação afirma que cabe às Vigilâncias Sanitárias municipais definir se há surto de coronavírus e se as unidades escolares devem ter as aulas suspensas. A Prefeitura tem 15 dias úteis para responder ao vereador.