Covid. Droga Raia começa a vacinar em Americana

Em nova parceria firmada com redes de farmácias, a Secretaria de Saúde de Americana informou que a rede Droga Raia irá disponibilizar, a partir desta quinta-feira (3), dois postos de vacinação contra a Covid-19. Por enquanto, serão duas farmácias inseridas no cronograma da Vigilância Epidemiológica, sendo as da Avenida Brasil e Rua Imbuias (esquina com Avenida Cillos), no Jardim São Paulo. A cidade não registrou óbitos no feriado de carnaval.

Segundo a Secretaria de Saúde, caso ocorra aumento na demanda pela vacina, outras farmácias da rede poderão ser utilizadas durante a campanha.

Assim como nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), a vacina somente será aplicada nestes locais mediante prévio agendamento no site www.saudeamericana.com.br, que pode ser realizado, de segunda a sábado, a partir das 14h.

Recentemente a rede de farmácias Todo Dia firmou semelhante parceria e vem disponibilizando três pontos de vacinação, sendo na Avenida Cecília Meireles (Zanaga) e farmácias das Avenidas Brasil e Cillos.