Covid. Desinfecção segue em Santa Bárbara

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com a desinfecção em prédios públicos de grande circulação de pessoas. Com o objetivo de reduzir o risco de contaminação do Coronavírus (Covid-19), duas equipes realizam o serviço.

Neste mês os serviços foram executados em todos os equipamentos públicos culturais, como Teatro Municipal “Manoel Lyra”, Biblioteca Central, Centro Cultural “Edgard Tricânico”, Centro Cultural e Biblioteca “Léo Sallum”, CEU das Artes, Centro de Memórias e Museu da Imigração.

Como parte do cronograma, as equipes passaram no Terminal Urbano Municipal, Cemitérios da Paz (Cabreúva) e Campo da Ressureição (Central), Unidades Básicas de Saúde, prontos-socorros, Centro de Referência em Saúde da Mulher, Hospital de Campanha, Centro de Especialidades, Defesa Civil, Velório Municipal, Desenvolve S.Bárbara, ginásios, secretarias e demais setores públicos.